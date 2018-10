Windows 10 October 2018 et Freebox v7 : finalement, ce ne sera pas pour octobre

La fin du mois est là. Et à moins d'un lancement dans les prochaines heures, tant la dernière mise à jour de l'OS de Microsoft que la nouvelle box de Free ne devraient pas sortir dans les temps.

Les équipes de Xavier Niel ne sont plus à ça près, cette septième version étant sans cesse repoussée depuis plus de six ans. Mais on pensait que cette fois c'était la bonne, les annonces s'étant multipliées dans ce sens ces derniers mois.

Histoire de passer le temps, certains continuent de reprendre les amusements du compte Twitter Mamie du Cantal (qui n'a rien à voir avec Free) et autres micro-mouvements sur tel ou tel site pour maintenir le suspense (et faire un peu de pages vues).

Sur le fond, la société va devoir sérieusement se bouger pour éviter un nouveau trimestre peu reluisant. Elle est déjà constamment obligée de renouveler ses promotions, après avoir promis de lever le pieds avant l'été. Il ne reste plus qu'à prier pour que le résultat soit à la hauteur de l'attente.

Du côté de Microsoft, malgré un premier correctif et d'autres depuis, la version October 2018 de Windows 10, publiée au début du mois et rapidement retirée, n'est toujours pas de retour.

Preuve que les processus de développement de la société semblent à revoir, de tels problèmes n'étant pas nouveaux. Pour le moment, aucune date précise n'a été communiquée, preuve que le souci est de taille.