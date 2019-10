Warner Music Group fait retirer un tweet de Donald Trump pour violation de copyright

Le communiqué explique que « cette acquisition renforce le positionnement du groupe CCM Benchmark comme plateforme globale de services pour accompagner les internautes dans leur vie quotidienne ».

Les sites tels que Comment Ca Marche, l'internaute, le Journal des Femmes et du Net profiteront ainsi des services de mobilité proposés par BeMove avec la résiliation et la souscription d'abonnements sur le fixe, le mobile, l'énergie, les assurances, des tests d'éligibilités (avec les risques que cela peut entraîner pour le client), etc.