VR : Half-Life Alyx sera disponible le 23 mars

Valve avait officiellement annoncé ce nouvel opus en novembre dernier, expliquant qu’il serait disponible en mars. Alors que la date fatidique se rapproche, la société précise les choses : le jeu sera lancé le 23 mars.

Chronologiquement, il se placera pour rappel place entre Half-Life 1 et 2, et l’histoire sera axée sur Alyx Vance et son père, qui tenteront de résister au Cartel occupant la Terre.

Il faut disposer d’un des casques suivants pour en profiter : Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift ou Windows Mixed Reality. Half-Life Alyx est pour le moment en précommande pour 45 euros, il passera ensuite à 50 euros.