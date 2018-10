Vie privée : Google donne sa définition d'une bonne loi

Il s'agit d'un ensemble d'outils et de bibliothèques dédiés à la création et manipulation de robots. ROS est utilisé dans de nombreux projets à travers le monde.

La communauté proposait déjà une intégration dans Windows 10, mais cette fois-ci le travail est officiellement réalisé par Microsoft. Il ne s'agit pour le moment que d'une prise en charge « expérimentale », annoncée à l'occasion de la ROSCon 2018 qui se tenait ce week-end à Madrid. Une démonstration de ROS dans Azure était aussi de la partie.

« Ce développement apportera la "gérabilité" et la sécurité de Windows 10 IoT Enterprise à l'écosystème ROS » explique la société de Redmond. Microsoft proposera des versions de Windows pour ROS1 et « sous peu » ROS2, avec des outils dédiés et de la documentation pour les développeurs.

De plus amples informations sont disponibles sur cette page.