Une députée LR veut protéger les recettes de cuisine avec la propriété intellectuelle

Comme son nom l'indique, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a trois missions : la régulation concurrentielle des marchés, la protection économique et la sécurité des consommateurs.

« Mais la DGCCRF est-elle en capacité d’assurer toutes ses missions avec seulement 1.800 enquêteurs sur l’ensemble du territoire national ? L’État est-il en mesure de jouer son rôle de prévention des crises ? », se demande l'intersyndicale qui vient de lancer une pétition.

« Depuis 2010, la DGCCRF a été démantelée en subissant de plus d’importantes suppressions d’emplois (90 sur les 2 dernières années) », affirme l'organisation syndicale : « Consommateurs, nous vous alertons : le désengagement de l’État ne permet plus aux agents de la DGCCRF d’assurer leurs missions ».

Et la situation pourrait s'aggraver : « le programme de réforme de l’État "Action Publique 2022", et la "Loi Fonction Publique" s’orientent tout droit vers des abandons et privatisations de missions et vers le "tout numérique" éloignant une grande partie des citoyens de notre administration ».

Lancée il y a trois jours, la pétition a pour le moment réuni un peu plus de 200 signatures. Elle est accompagnée d'une journée de grève et de manifestations dans toute la fonction publique le 9 mai.