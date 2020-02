Twitter dépasse le milliard de dollars de revenus au quatrième trimestre

Le réseau social a augmenté son chiffre d’affaires de près de 100 millions de dollars, mais son bénéfice net est passé de 255 millions de dollars fin 2018 à 119 millions sur les trois derniers mois de 2019. Sur l’année complète, tout va bien avec 1,47 milliard de bénéfice contre 1,2 milliard en 2018.

La société revendique aussi une hausse de 21 % de ses utilisateurs « monétisables » par jour, qui sont désormais 152 millions au niveau mondial.

Une croissance bien plus importante qu’en 2018 (+9 %) et en 2017 (+12 %). C'est une bonne nouvelle selon les marchés financiers puisque le cours de l’action grimpe de plus de 15 %.