Téléphonie fixe : plus de nouvelles lignes RTC dès novembre, transition vers la VoIP

Dévoilé il y a quelques jours en Chine, ce nouveau smartphone débarque sur la boutique en ligne française du fabricant, ainsi que chez les revendeurs.

Il est animé par un Snapdragon 845 avec 6 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage. Son écran de 6,21 pouces affiche 2 248 x 1 080 pixels et dispose d'une encoche (ou notch) sur le dessus.

Deux capteurs optiques de 12 et 5 Mpixels sont présents à l'arrière, et un de 20 Mpixels en façade. Nous retrouvons également un capteur d'empreintes, un double emplacement SIM 4G, un connecteur USB Type-C, une prise jack de 3,5 mm, une batterie de 4 00 mAh (avec Quick Charge 3.0) et une interface maison MIUI pour POCO basée sur Android 8.1.

Xiaomi le propose sur sa boutique en ligne française pour 359,90 euros avec 64 Go de stockage, contre 399,90 euros avec 128 Go. Chez Matériel.net il est respectivement vendu 359 et 399 euros. Il sera normalement disponible dès demain.

Jusqu'au 30 septembre, une offre de remboursement de 30 euros est mise en place par le fabricant, à condition de donner son avis sur le produit.