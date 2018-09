Qualcomm présente l'AptX Adaptive, qui sera pris en charge par Android Pie en décembre

Après l'AptX (16 bits, 44,1 kHz) et la version HD (24 bits, 48 kHz), voici donc une nouvelle mouture avec bitrate dynamique, comme son nom l'indique. Le fabricant explique qu'il s'ajuste « automatiquement pour fournir une qualité audio ou une latence optimale en fonction du type de contenu lu sur le périphérique, tout en tenant compte de l'environnement radio ».

Comme sur la version HD, l'audio est sur 24 bits et 48 kHz, avec un bitrate variable entre 276 et 420 kb/s, il monte donc moins haut que la version HD, mais descend plus bas que l'AptX de base.

Les premières puces destinées aux accessoires comme les casques, écouteurs, et haut-parleurs seront disponibles dès ce mois-ci avec les CSRA68100 et QCC5100. Un « encodeur » AptX Adaptive pour les terminaux mobiles sous Android Pie est prévu pour le mois décembre selon qualcomm. Rien n'est précisé concernant les autres versions du système d'exploitation.