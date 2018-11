Publicité politique : la vérification de Facebook dupée outre-Atlantique

Le fabricant ne fait pas dans la demi-mesure avec sa machine, qui tient plus de la station de travail équipée d'une vingtaine d'emplacements pour des périphériques de stockage que d'un simple NAS.

Elle est animée par un Xeon W allant du 2123 (4 cœurs/8 threads) au 2195 (18 coeurs/36 threads) avec 32 Go de mémoire vive minimum (jusqu'à 512 Go maximum). Le processeur est refroidi par un kit de watercooling tout-en-un signé Asetek. De nombreux ventilateurs sont également présents sur l'avant et l'arrière.

Huit emplacements PCIe sont disponibles, pour installer jusqu'à quatre cartes graphiques double slot. L'alimentation affiche une puissance de 2 000 watts. Pour le stockage, il y a du choix : 16 emplacements de 2,5", huit de 3,5" et quatre au format U.2. La connectique n'est pas en reste avec six USB 3.1 Gen 1, quatre Ethernet à 1 Gb/s et deux 10 GbE.

Le NAS fonctionne avec l'interface maison QTS et, comme sur les TS-x77(U), TS-x82, TS-x85 et TDS-x89U, la plateforme QuAI peut être installée. Elle permet « aux scientifiques et aux développeurs spécialisés dans les données de construire, d'effectuer l'apprentissage, d'optimiser et de déployer rapidement des modèles d'apprentissage automatique ».

« Les principales infrastructures et bibliothèques sont prises en charge via Container Station (1.8 et les versions ultérieures), telles que Caffe, MXNet, TensorFlow, CNTK et NVIDIA CUDA », indique QNAP. Tous les détails sont disponibles par ici.

Bien évidemment, le prix du TS-2888X est à la hauteur des prétentions : 5 799 dollars pour la version de base avec un Xeon W-2123 et 32 Go de mémoire vive. Pour un Xeon W-2195 avec 512 Go de RAM, il est question de… 27 199 dollars. Jusqu'à la fin du mois, les différentes déclinaisons du NAS sont en précommande avec 15 % de remise sur le tarif officiel.