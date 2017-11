ParadisePapers : la finance offshore n'épargne pas le secteur des nouvelles technologies

Bloomberg et Reuters rapportent que le fabricant de puces Broadcom envisage de racheter Qualcomm, affaibli par les nombreuses procédures judiciaires qui l’opposent à Apple et aux autorités de la concurrence du monde entier.

L’offre de Broadcom devrait graviter autour de 70 dollars par action (payés en cash et en titres) soit un montant total dépassant les 100 milliards de dollars. Il s’agirait de l’acquisition la plus importante de l’histoire dans le domaine des semi-conducteurs. L’annonce a fait bondir de 12 % l’action Qualcomm en bourse, à 61 dollars, tandis que celle de Broadcom a grimpé de 5,5 %. Les deux entreprises sont ainsi valorisées à respectivement 91 et 112 milliards de dollars.

Si ce rachat devait avoir lieu, il serait alors sujet à une analyse approfondie des autorités de la concurrence à l’échelle mondiale. Broadcomm deviendrait le troisième plus gros fabricant de puces, derrière Intel et Samsung et contrôlerait une très grande part de marché sur certains composants dédiés aux terminaux mobiles, comme les modems et le Wi-Fi.

D’un autre côté, si Broadcomm en profitait pour réviser les conditions d’utilisation des brevets de Qualcomm, cela pourrait peut-être calmer l'ire d’Apple.