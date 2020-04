Messenger Kids disponible dans 70 nouveaux pays, des fonctionnalités ajoutées

Alors que les écoles sont fermées dans de nombreux pays et que les gens sont confinés chez eux pour limiter la propagation du virus SARS-Cov-2, Facebook lance sa messagerie pour enfants Messenger Kids dans de nouveaux pays.

Des fonctionnalités sont ajoutées au passage. Il y a ainsi « l’amitié supervisée » qui permet aux parents de laisser le choix à leurs enfants d’accepter ou non des contacts (avec toujours un contrôle des parents), la gestion des groupes et enfin la possibilité de rendre le nom et la photo de profil de leur enfant accessible aux amis et parents de leur enfant.

Le réseau social en profite pour faire un tour d’horizon des fonctions mises en place pour la protection des enfants.