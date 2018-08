LeBrief fait son retour (sans vous jouer de mauvais tour)

Alors que Shuttle vient de passer ses mini PC aux chipsets de la série 300 avec les DH310 (257 euros), Intel continue son petit bonhomme de chemin avec ses NUC. Le constructeur a ainsi annoncé ses gammes Bean Canyon et Crimson Canyon il y a quelques jours, afin de renouveler son offre autour de ses processeurs Core de 8ème génération.

La première embarque des Core i3 (NUC8i3BEK, NUC8i3BEH), Core i5 (NUC8i5BEK, NUC8i5BEH) ou Core i7 (NUC8i7BEH) de la gamme Coffee Lake-U, intégrant une puce graphique Iris Plus 655 avec 128 Mo d'eDRAM. Selon les cas, un périphérique de stockage au format 2,5 pouces peut être intégré ou non.

Il s'agit donc d'une mise à jour de l'offre actuelle, qui profite également d'un port Thunderbolt, en complément de la sortie HDMI 2.0a et des quatre ports USB 3.1 (Gen 2).

Du côté de Crimson Canyon, il est question d'une puce Cannon Lake en 10 nm (Core i3-8121U) avec les NUC8i3CYSN et NUC8i3CYSM. Ils se distinguent également de par la présence d'une puce graphique dédiée, comme les Hades Canyon.

Ils sont néanmoins bien moins imposants, ce qui s'explique entre autres par le GPU utilisé : une Radeon 540 avec 2 Go de GDDR5. La connectique est complète sans être transcendante, avec deux ports HDMI 2.0b, quatre USB 3.0 (Type A) et un port réseau, en complément du Wi-Fi 802.11ac (9560 CNVi) et du Bluetooth 5.

Les tarifs français de ces machines ne sont pas encore précisés, mais la disponibilité est annoncée pour septembre. On peut s'attendre à des tarifs entre 300 et 600 euros, mais ll ne faudra sans doute plus trop tarder pour en avoir le cœur net.