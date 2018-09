Le Bon Coin inaugure un service de paiement

Le Bon Coin se pose désormais en tiers de confiance pour les paiements. C’est la teneur de l’email que reçoivent actuellement des utilisateurs du service.

La fonctionnalité n’est pas disponible partout. Seules les catégories Chaussures, DVD/Films, Jeux et Jouets, Linge de maison et Vêtements pour bébé sont concernées. En clair, le site se concentre, dans un premier temps en tout cas, sur les petites transactions.

Mis en lumière par LSA, le système en place ressemble à d’autres du même acabit, comme AirBnb l’acheteur fait une promesse d’achat, la somme étant bloquée tant qu’il n’indique pas avoir le produit en main, conforme à ses attentes. « L'argent est conservé le temps de la transaction » pointe l’email.

Pour l’instant, Le Bon Coin précise que le service se fait « sans frais supplémentaire ». Comme le pointe BFM cependant, rien n’empêcherait le service d’y voir une source de revenus plus tard, à la manière d’un Blablacar.

Nos confrères rappellent en outre que le Fisc est particulièrement intéressé par les plateformes d’économie collaborative. Or, en proposant ce service de paiement, Le Bon Coin n’est plus un simple service de petites annonces, il devient un acteur plus classique de marché en ligne.

La société a prévu de s’exprimer le 12 septembre lors d’une conférence de presse.