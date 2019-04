La revente d’ebooks d’occasion examinée par la justice de l’Union européenne

Pour son 15e anniversaire, Gmail se dote de plusieurs fonctionnalités, après avoir diffusé une nouvelle interface pour l’application iOS et, plus récemment, les emails dynamiques.

Cette fois, Gmail ajoute dans le panneau d’écriture d’un courrier une option d’envoi différé. Elle réside dans une petite flèche accolée au bouton Envoyer.

Quelques réglages préconçus sont proposés, mais l’utilisateur sera libre d’indiquer manuellement la date et l’heure qu’il souhaite. Après quoi le futur email est mis de côté, une option permettant d’annuler le différé.

La fonction est en cours de déploiement.

Google profite de l’occasion pour confirmer que Smart Compose (proposition de mots au fur et à mesure de la frappe) sera bientôt disponible sur un plus grand nombre d’appareils Android, en plus des seuls Pixel 3, ainsi que dans la version web classique.

Plus tard, cette assistance à l’écriture sera proposée dans la version iOS de Gmail, avec de nouvelles langues prises en charge : espagnol, français, italien et portugais.