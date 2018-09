La Chine recruterait via LinkedIn pour acquérir des secrets américains

Parmi les très nombreuses annonces de l'IFA sur lesquelles nous reviendrons bientôt, il y en a une qui est d'importance chez le constructeur chinois. En effet, une première machine hybride est annoncée avec l'intégration du dernier SoC de Qualcomm.

Dévoilé au Computex, le Snapdragon 850 n'est qu'un 845 légèrement overclocké qui trouvera sa place dans des PC portables sous Windows 10 plutôt que des smartphones. Une différenciation essentiellement marketing donc, destinée à mieux faire la part des choses.

Lenovo indique que son C630 WOS intègre un modem X20 (Jusqu'à 1,2 Gb/s) et que sa machine affichera des performances jusqu'à 30 % supérieures par rapport à la précédente génération. ASUS, qui vient de mettre en vente son Novago sous Snapdragon 835 sur le marché français, appréciera.

L'autonomie est donnée pour 25 heures, malgré la légèreté et la finesse de l'appareil de 13,3" (IPS, Full HD) : 12,5 mm pour 1,2 kg. Reste un point qui devrait permettre de ne pas trop éclipser la gamme précédente : le prix.

La machine est annoncée à partir de 999 euros. Même si l'ensemble de ses caractéristiques n'est pas connu, on peut d'ores et déjà constater que ce sera cher. Pour rappel, le Novago d'ASUS avec 6 Go de mémoire et 128 Go de stockage se trouve aux alentours de 730 euros.

Ainsi, ceux qui continuaient de penser que l'initiative Windows 10 on ARM était destinée à proposer des portables avec une bonne autonomie malgré un prix raisonnable peuvent finir de manger leur chapeau.