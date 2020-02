iPhone vs Android, du point de vue des risques d'espionnage

Le Washington Post revient sur le piratage de l'iPhone de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et ce pourquoi la façon qu'a Apple de sécuriser ses smartphones a pu, paradoxalement, y contribuer.

Alors qu'Android dénombre plus de bugs et de vulnérabilités, parce qu'il en existe de nombreuses versions, déployées sur une multitude de terminaux de marques différentes, il n'existe pas de « place centrale » où ils pourraient être corrigés une fois pour toutes, nonobstant le fait que les vendeurs mettent souvent du temps à déployer les correctifs de sécurité.

A contrario, Apple a tout centralisé, rendant les corrections plus simples et rapides à déployer. Si cette centralisation rend a priori plus difficile le piratage d'un iPhone, a contrario, les hackers qui auraient identifié une faille ou un 0day auraient plus de facilité à pirater n'importe quel iPhone.

Et ce, d'autant plus que si Android laisse les chercheurs tester ses fonctionnalités de sécurité, Apple préfère la sécurité par l'obscurité.