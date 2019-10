Grâce à un exosquelette, un patient tétraplégique a pu se déplacer et contrôler ses membres supérieurs

La date était connue depuis des mois, mais le bout du tunnel arrive à l’occasion de la Fête de la science. Son but est justement d'intéresser les jeunes à ce domaine.

« Gratuit, sans inscription, développé en interne avec la participation du Réseau Canopé, ce jeu en 2D de type point and click est unique en son genre et vous conduira, pour une durée de 8 à 12h, vers des expériences inédites entre science et science-fiction », rappelle le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Il ne sera pas uniquement question de physique quantique : chimie, énergie, sciences du vivant, climat, etc. sont également au programme. « L’aventure emmène le joueur aux quatre coins du monde : d’une vieille ferme abandonnée, aux laboratoires du CEA, du grand accélérateur du CERN jusqu’à une antique cité souterraine et même au-delà du monde connu ».