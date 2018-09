Gnome 3.30 disponible aujourd'hui : une version presque majeure

La nouvelle mouture de l'environnement pour distributions GNU/Linux contient un grand nombre de nouveautés, ainsi qu'un lot important d'optimisations, avec pour bénéfice de consommer moins de ressources.

Globalement, GNOME se veut plus réactif, doit permettre de faire tourner davantage d'applications simultanément, fluidifiant au passage les animations.

Côté fonctionnalités, il y a beaucoup à dire. Nautilus change de visage et accumule les nouveautés : recherche intégrée et plus rapide, barre de chemin d'accès, barres d'outils remaniées, redimensionnement dynamique ou encore meilleur support des petits écrans.

Parmi les autres apports, citons une toute nouvelle application Podcasts, la mise à jour automatique des paquets Flatpak, l'arrivée d'un panneau dédié au Thunderbolt dans les réglages, un mode lecture pour Web et une navigation plus rapide dans Games.

GNOME 3.30 doit normalement être disponible au téléchargement dans la journée.

Notez, comme toujours, que la disponibilité des paquets dépend largement de la philosophie de la distribution utilisée. S'agissant d'une version importante, sa disponibilité peut être retardé jusqu'à la mouture suivante du système, pour ne pas risquer d'incompatibilités.