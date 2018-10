Firefox Focus fait peau neuve, des raccourcis Siri sur iOS

Good Old Games, boutique de vieux jeux restaurés, a bien grandi depuis ses débuts. Elle s'est depuis ouverte aux jeux indépendants, à l'accès anticipé et a lancé son client Gog Galaxy, toujours sans DRM.

De gros éditeurs sont arrivés, en plus de porte-étendards comme les jeux The Witcher de CD Projekt Red, le studio de l'éditeur derrière la boutique.

Pour ses 10 ans, elle fait peau neuve (en gardant son ergonomie habituelle) et ajoute quelques classiques à son catalogue : Indiana Jones and the Infernal Machine, la série de jeux de tir Soldier of Fortune et Stellaris.

Le site propose aussi de voter pour un jeu à offrir aux internautes, entre trois propositions. Clôture des votes demain.