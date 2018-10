Fibre : FFDN réclame à l'Arcep et Orange des offres accessibles aux petits opérateurs

C'est un changement important pour le constructeur, qui fabriquait jusqu'à présent l'ensemble de ses terminaux. Selon SamMobile, il s'agirait de faire baisser les coûts afin de mieux se positionner sur le marché chinois.

The Verge rappelle que Samsung était en discussion avec Wingtech (qui s'occupe déjà des smartphones Xiaomi) pour sous-traiter la production de certains smartphones milieu de gamme. Samsung ne précise par contre pas qui est son partenaire pour le Galaxy A6s.

Le Galaxy A6s dispose d'un écran AMOLED de 6 pouces (Full HD+) avec un Snapdragon 660, 6 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage (extensibles), deux caméras à l'arrière, une en façade et une batterie de 3 800 mAh. Le tarif est de 1 799 yuans, soit environ 260 euros avec une conversion bête et méchante.

En Chine, le fabricant propose également le Galaxy A9s, mais il s'agit cette fois d'un clone du Galaxy A9 annoncé il y a deux semaines. Il est vendu 3 499 yuans, soit un peu plus de 440 euros.