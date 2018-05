Falcon 9 « Block 5 » : SpaceX doit (encore) procéder à des changements avant des vols habités

La Maison Blanche affirme que par cet acte, le président réforme et modernise la politique spatiale et commerciale américaine. Elle définit ainsi l'orientation du pays et surtout le cadre réglementaire.

Elle se place dans la lignée des précédentes déclarations de Donald Trump, en mettant l'Amérique sur le devant de la scène, aussi bien pour les lancements que les missions d'exploration.

La citation de Donald Trump en tête du communiqué de la Maison blanche donne d'ailleurs le ton : « Cette fois, nous n'allons pas seulement planter notre drapeau et laisser notre empreinte. Nous établirons les bases d'une éventuelle mission sur Mars ».

De son côté, la NASA se réjouit de cette signature, qui ferait « progresser le leadership des États-Unis dans l'espace » tout en créant des emplois. « Notre économie spatiale prospère continuera de croître et de soutenir nos missions sur la Lune et Mars, grâce aux investissements sur le long terme de l'Administration et des partenaires commerciaux » affirme-t-elle.