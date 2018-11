ARM pense augmenter les performances de ses SoC de 15 % par an, jusqu'en 2020

Elle est réalisée par les agences spatiales américaine et européennes et mise en ligne sur le compte YouTube de la NASA.

Elle dure un peu plus de trois minutes et met en scène « les astronautes qui vivent, travaillent et mènent des recherches dans la Station spatiale internationale ».

Les images sont capturées par une caméra RED Helium 8K (avec une définition de 8 192 x 4 320 pixels). La vidéo peut aussi être téléchargée (3 127 Mo) sur le site de la NASA.