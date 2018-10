5G : des enchères à 6,5 milliards d'euros en Italie, Iliad met 1,193 milliard sur la table

Le groupe de Xavier Niel obtient 10 MHz dans la bande de fréquences 700 MHz, 20 MHz dans les 3,6 à 3,8 GHz et 200 MHz dans la bande de fréquences 26,5 à 27,5 GHz.

Il dispose d'un calendrier de paiement échelonné : 143 millions d'euros en 2018, 57 millions sur la période 2019 à 2021 et enfin les 993 millions restants en 2022. Cet étalement permet « d’aligner les décaissements avec le développement des activités mobiles d’Iliad Italia » .

Au total, les enchères de la 5G en Italie ont rapporté 6,5 milliards d'euros, largement plus que le montant espéré avant la mise en vente (entre 2,5 et 3 milliards d'euros). Les deux principaux opérateurs locaux (TIM et Vodafone) ont dépensé 2,4 milliards d'euros chacun, soit deux fois plus (chacun) qu'Iliad Italia.