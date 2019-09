419 millions de numéros de téléphone associés à des comptes Facebook librement accessibles

Les testeurs d’Office pour Mac dans le canal lent peuvent désormais tester une fonction attendue de longue date : l’édition des PDF, qui passe par une phase de conversion en document Word.

Un ajout de taille, dont les utilisateurs sous Windows bénéficient depuis un moment déjà. Comme toujours avec ce type de conversion, le travail se fait le plus souvent correctement, mais il peut y avoir des erreurs. Selon l’importance du document, attention donc au rendu final.

On note en outre un début de collaboration possible sur les documents Word contenant des macros, qui ne concernent plus un grand nombre d’utilisateurs aujourd’hui.

Ces apports se trouvent dans la version 16.29 de Word, datée du 30 août. Puisqu’elle se trouve déjà dans le canal lent, elle devrait être déployée aux utilisateurs finaux sous peu (dans une à deux semaines).