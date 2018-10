« Vos minis » : Gboard propose de créer des emojis personnalisés

Du 5 novembre au 18 décembre, l'humoriste sera sur scène au Paradis Latin, avec comme particularité, la mise en place d'un dispositif spécial, nommé Yondr :

« À l’entrée de la salle, une pochette vous sera remise pour y glisser vos téléphones, celle-ci se bloquera automatiquement à l’entrée de la salle. Vous resterez en possession de votre appareil lors du spectacle et, au besoin, vous pourrez accéder aux postes de déverrouillage installés dans la salle. À la fin du spectacle, toutes les pochettes seront déverrouillées et vous pourrez de nouveau utiliser votre téléphone ».

L'artiste prévient sur son site : Yondr fait partie intégrante du spectacle et « vous ne pourrez pas accéder en salle si vous refusez de participer ». Aucun remboursement ne sera effectué.

La pochette empêche d'utiliser son portable, et donc de prendre des photos et des vidéos, mais pas de recevoir des appels ou des messages (il est toujours recommandé de le mettre en vibreur). Par contre, pour lire le contenu ou répondre en cas d'urgence, il faudra se rendre dans un des postes de déverrouillage dans la salle... et donc se lever de sa place et se déplacer. Pas sûr que les voisins apprécient le manège s'il devait se répéter.

Le Figaro rappelle que d'autres artistes comme l'humoriste américain David Khari Webber Chappelle (Dave Chappelle) et le chanteur Jack White ont déjà utilisé ce dispositif auparavant.

« Ce système protège les artistes et leurs créations. Le public est prévenu en amont, nous n'avons jamais eu de réclamations [...] Ça va vite se généraliser » affirme Émilie Kindinis, manager de Florence Foresti.