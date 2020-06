« S = k log W » : le CEA revient (simplement) sur la formule de Boltzmann

Ludwig Boltzmann, physicien et philosophe autrichien (1844-1906), était « à la fois l'un des derniers représentants de la physique classique et l'un des pionniers de la physique moderne », rappelle le Larousse. Il est derrière la célèbre formule S = k log W, d’ailleurs gravée sur sa tombe.

Dans ses vidéos sur les Clefs de la physique, le CEA nous propose de plonger simplement dans la formule de Boltzmann… qui « n’a pas été écrite par Boltzmann lui-même », mais suggérée dans un de ses articles en 1877.

La formule a été énoncée par Max Planck en 1900 et vient « révolutionner le second principe de la thermodynamique ». Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives vous explique pourquoi et comment.