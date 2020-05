« Revolut Bank » se lance en Lituanie, d’autres pays européens cette année

Ce changement ne concerne donc pour le moment que ses 300 000 clients en Lituanie. Pour rappel, la société a obtenu sa licence bancaire dans ce pays fin 2018 et le dispositif de passeport lui permet d’opérer dans les autres pays de l‘Union.

« Les clients lituaniens peuvent passer à Revolut Bank en quelques minutes » en installant la dernière version de l’application et en suivant le processus. Les utilisateurs qui sautent le pas « auront leurs dépôts jusqu’à 100 000 euros protégés (leur salaire par exemple) », mais la migration n’est pas obligatoire.

Des prêts à la consommation et des cartes de crédit seront prochainement proposés en Lituanie, sans plus de détails pour le moment. Enfin, Revolut Bank sera lancé sur d’autres marchés européens « plus tard dans l’année ».