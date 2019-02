Next40 : Mounir Mahjoubi lance un prix pour récompenser les 40 start-ups à impact positif

En janvier, lors du CES de Las Vegas, Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du Numérique, annonçait l’arrivée d’un prix Next40. Objectif, récompenser 40 jeunes pousses françaises de la French Tech affichant un « fort potentiel de croissance » et un « impact positif sur la société et l’environnement ».

« L'objectif du Next40 est de valoriser sur la scène internationale des pépites qui ont le potentiel d'être des "entreprises stars" de demain. Nous croyons profondément que le futur est entre les mains d'entreprises qui portent des valeurs et le Next40 ne fait qu'anticiper cette exigence » indique Mahjoubi dans un communiqué.

Pour recevoir le précieux prix qui ne manquera d’assurer une belle promotion à ses détenteurs, les entreprises doivent faire partie de la dernière promotion French Tech. Il y a cependant un passe-droit : une « hyper-croissance », appuyée sur les deux dernières années par des levées de fonds d’au moins 10 millions d’euros ou une base d’au moins un million d’utilisateurs.

Parmi les critères de sélection, « la promotion d’une croissance verte et la préservation de l’environnement », « l’inclusion sociale », « l’amélioration de la santé » ou encore « la démocratisation de l’accès à un produit ou à un service » et « la contribution à l’expression et la préservation des libertés ». L’appel aux candidatures est lancé jusqu’au 15 mars 2019. Le prix a pour partenaire France Digitale et BpiFrance.

« Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de personnalités indépendantes issues de l'écosystème entrepreneurial et d'acteurs engagés dans le domaine de "l'impact" » ajoute le communiqué.

Les entreprises intéressées ont depuis le 22 février et jusqu’au 15 mars pour s’inscrire. On ne sait pas encore quand seront donnés les résultats de cette course au « CAC40 des licornes » françaises.