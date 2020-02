« Invisibles », un documentaire sur les « travailleurs du clic »

Produite par StoryCircus pour Slash de France TV, cette série de 4x 26 minutes met en images le travail d'Antonio A. Casilli sur « celles et ceux qui travaillent de l'autre côté des écrans et dont on ignore trop souvent l'existence ».

Elle se penche ainsi sur cette population qui fait le quotidien des fameuses « plateformes », sans qui elles ne seraient rien, mais qui ne profitent pas vraiment de leur essor.

Ils sont le plus souvent réduits au statut d'auto-entrepreneurs précaires et jetables, attendant d'être remplacés par une « intelligence artificielle », comme dans le cas des chauffeurs qui feront un jour face aux robots-taxi.

Une série documentaire co-écrite par deux membres de Data Gueule : Julien Goetz et Henri Poulain qui en est également le réalisateur.