« Fake News » : Twitter pourrait ajouter une mention bien visible sous les messages jugés mensongers

Dans sa lutte contre la désinformation, le réseau social teste une fonctionnalité qui ne passera pas inaperçue si elle est déployée puisqu'elle prendra la forme d'un bloc orange, avec un avertissement.

En dessous, se trouverait une sélection de tweets visant à « rétablir la vérité ». Les politiciens et personnages publics sont la principale cible de cette fonctionnalité, comme le rapporte NBC News.

Twitter a confirmé à nos confrères qu’une telle expérimentation était en route, mais que ce n’était pas la seule : « Nous explorons un certain nombre de façons de lutter contre la désinformation et de fournir plus de contexte aux messages sur Twitter. C’est un grave problème et nous testons plusieurs façons de le résoudre ».

Aucun calendrier pour le déploiement d’une fonctionnalité du genre a été précisé.