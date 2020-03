« En vacances dans le Système solaire » : des vidéos du CNES pour les élèves et enseignants

Le Centre national d’études spatiales rappelle que plusieurs vidéos sont déjà disponibles et que quatre autres arriveront dans les prochaines semaines.

Le nom n’est peut-être pas idéal en cette période où les enseignants doivent assurer une continuité pédagogique et rappeler aux élèves qu’ils… ne sont pas en vacances. Le premier épisode propose un tour d’horizon, le second une croisière au Soleil et le troisième une cure de Lune.