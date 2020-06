Il n’y a pas que SpaceX qui réussisse ses lancements, la société américaine d’origine néo-zélandaise est de retour dans l’espace avec sa fusée Electron.

Pour ce 12e lancement baptisé Don't Stop Me Now, elle transportait des charges utiles pour le compte du National Reconnaisance Office (NRO) des États-Unis, de la NASA et de l'Université de New South Wales Canberra.