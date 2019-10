« Code.etalab.gouv.fr », portail officiel des codes sources publics

Alors que le jeu était attendu pour fin novembre, l'éditeur s'est fendu d'un message sur Twitter pour expliquer qu'il aura finalement plusieurs mois de retard. La date de lancement glisse ainsi au 20 mars 2020.

Bethesda explique au passage que le mode Invasion – qui permet à un autre joueur de prendre le contrôle d'un démon – arrivera peu après la sortie du jeu, via une mise à jour gratuite.

Doom 64 sera en outre disponible sur Xbox One, PS4 et PC, en plus de la Switch. Il sortira également le 20 mars 2020 et est proposé gratuitement à ceux qui précommandent Doom Eternal.

C'est par contre une mauvaise nouvelle pour le service de cloud gaming Stadia de Google puisqu'il s'agissait d'un des titres capables de tourner en 4K à 60 fps.