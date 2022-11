Next INpact fête son 13e anniversaire des abonnements Premium et vous offre un cadeau

En 2022, Next INpact est de nouveau dans une passe difficile – nous ne sommes pas les seuls dans la presse indépendante, loin de là... –, mais nous avons pu compter sur votre soutien. Depuis cet été, la rédaction se réorganise. Aux départs de David et Marc suit le recrutement (en CDI) de Martin et d'un(e) second(e) journaliste dont le processus est dans la dernière ligne droite. Et on s'excuse par avance auprès de ceux que nous n'avons pas encore eu le temps de recontacter : on ne vous oublie pas et on reviendra vers vous prochainement, promis !

Les anciens pigistes continuent de travailler avec nous, notamment Cyril Trigoust qui nous parle monétisation des applications/jeux, Pierre Januel sur le fisc et les nouvelles technologies, David Legrand qui nous apporte son expertise sur les cartes graphiques et Damien Labourot qui joue aux sept différences avec des portables XPS 13.

Plusieurs d'entre eux participent aussi à notre Mag #4, dont l'écriture des articles est bouclée. C'est le cas de Jean Gebarowski qui nous propose une analyse de cybersécurité dont il a le secret. Autant de contenu que l'on ne pourrait pas vous proposer sans votre soutien.

Comme l'expliquait encore récemment Christophe, Next INpact se recalibre et va de l'avant, mais n'est pas encore sauvé. On compte plus que jamais sur votre soutien : abonnez-vous, parlez de Next INpact autour de vous, faites découvrir nos contenus à vos connaissances.

À l'occasion de notre anniversaire des Premiums, nous vous proposerons demain une journée « portes ouvertes ». Dans la matinée, et jusqu'à la fin de la soirée, le site sera accessible gratuitement et en illimité pour tout le monde. Plus d'excuses pour ne pas lire et/ou partager nos dernières enquêtes et analyses.

Encore une fois merci à tous, lecteurs, abonnés et donateurs.