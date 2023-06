Next INpact vit ses dernières semaines… sauf miracle 

Next INpact (sur)vit depuis plusieurs années avec une situation financière fragile, bien trop ces derniers temps. Comme vous le savez, notre modèle économique repose uniquement sur les abonnements, les dons et les mécénats, qui nous garantissent une totale indépendance éditoriale et financière. Cela permet à nos journalistes de travailler dans les meilleures conditions possibles, sans aucune pression extérieure.

Sans oublier les pigistes qui apportent leur pierre à l’édifice ; notamment Jean avec sa quête sur la protection de nos données et Cyril sur les jeux et le rétrogaming . Il n’y a pas un sujet sur lequel nous nous interdisons d’aller, pas une enquête que nous laissons de côté si elle mérite notre attention.

Grâce au soutien de notre communauté, nous n’avons jamais baissé les bras depuis 23 ans, en dépit d'une route très sinueuse. L’équipe éditoriale est au taquet, toujours autant motivée à informer nos milliers de lecteurs chaque jour. Suite à la demande d’une partie de nos lecteurs, les articles hardware ont fait leur réapparition sur Next INpact, notamment avec l’ évolution des processeurs , les cartes graphiques, des explications sur la virgule flottante , un dossier sur les coulisses d’OVHcloud , le solaire , la domotique , etc.

Notre campagne de mécénat n’a pas abouti, malgré quelques espoirs, et nous n’arrivons pas à dépasser notre plafond de verre à 8 000 abonnés.

La solution la plus censée qu’un gérant devrait avoir dans une telle situation serait de déposer le bilan. Mais grâce au travail énorme des journalistes et à l’amour inconditionnel de nos lecteurs, il m’est inconcevable de fermer Next INpact sans avoir tout tenté, exploré toutes les pistes jusqu’au bout du bout. La team et nos lecteurs croient fortement en Next INpact et en sa mission d'utilité publique.

Mais il faut également faire preuve de réalisme et nous nous devions de vous prévenir de la situation, avant qu’il ne soit définitivement trop tard. Qu’une solution de dernière minute soit ou non trouvée, nous nous devons d’être transparent avec vous !

Difficile de faire une croix sur 23 ans d'existence

Nous pouvons être sauvés grâce au soutien des acteurs du numérique, à l’aide de mécénats défiscalisables – le mécénat d’entreprises ouvrant droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant du don (IR ou IS) dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ou 20 000 euros maximum en cas de dépassement de cette limite.

Je reste convaincu que certains souhaiteraient que nous poursuivions notre aventure aussi longtemps que possible. Une fois que la société INpact mediagroup sera fermée, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Si vous souhaitez nous aider, c’est maintenant ou jamais.

200 000 euros seraient nécessaires pour nous permettre de sortir la tête de l’eau et de continuer notre aventure sereinement.

En sachant que tout a une fin

Si par malheur, nous n’avons pas bénéficié d’aides d’ici peu, ça serait avec le cœur meurtri que je déposerai le bilan de notre société de presse. Cette aventure aura conquis la moitié de ma vie et m'aura appris énormément. J'ai la chance d’être - et d'avoir été - épaulé par des dizaines de salariés aussi motivés qu’efficaces. Sans oublier nos adorables lecteurs, sans qui notre journal n'aurait jamais existé.

Quoi qu’il arrive, vous pourrez compter sur notre équipe jusqu’au bout de notre aventure.

Acteurs du numérique, soyez notre miracle !