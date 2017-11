Next INpact : 8 ans d'abonnements et plus que jamais besoin de votre soutien

Alors que Next INpact approche de ses 15 ans, le site vit une transformation importante. Nous misons plus que jamais sur nos lecteurs pour nous financer et garder notre indépendance, l'abonnement et notre savoir-faire technique constituant la base de notre modèle.

Nous avons lancé notre offre d'abonnement « Premium » payant le 7 novembre 2009. Une question de survie à l'époque, mais surtout, le début d'une grand aventure. Car le site a largement évolué depuis, tant sur le fond que sur la forme. Et désormais, vous êtes plus de 9 000 abonnés à nous faire confiance.

Un média, c'est une ligne éditoriale, des choix et un modèle économique

Au cœur de notre évolution : notre modèle économique et nos choix. Ils ont toujours été guidés par la volonté de préserver notre indépendance tout en mettant le lecteur au centre de nos préoccupations. Ce, en ayant toute la liberté de vous parler de ce qui nous semble important, sans avoir à nous focaliser sur les dieux Audience et SEO qui guident une bonne partie de la presse ces dernières années.

C'est pour cela que nous pouvons passer du temps à décortiquer les évolutions juridiques parfois toufues qui touchent notre secteur, prendre le temps d'aller à la rencontre de ceux qui font et défendent le logiciel libre, de tester des produits sur le long terme, vous expliquer des notions complexes comme le chiffrement et son usage, et ne pas s'arrêter à quelques listes à puces lorsqu'un service comme Orange Bank vient chambouler le marché.

Voilà pourquoi nous avons renforcé ces dernières années notre offre d'abonnement. Désormais, la quasi-totalité du contenu publié est réservé à nos abonnés pour une période maximale d'un mois, car c'est avant tout grâce à eux qu'il est financé. Ensuite, ces articles sont diffusés en accès libre, une section financée à travers la publicité et nos services.

Ce fonctionnement nous a donné le possibilité de nous développer ces dernières années, tout en donnant des garanties à nos lecteurs : ne pas miser sur le tout publicitaire, limiter au maximum le tracking, refuser le contenu sponsorisé et autres pratiques détestables au quotidien (diaporamas à outrance, auto-refresh, vidéos en lecture automatique, etc.).

Assurer un nouvel équilibre, avec le soutien de nos lecteurs

Notre chiffre d'affaires a pourtant grimpé en 2016 : 728 413 euros, pour un bénéfice en baisse à 2 190 euros, ce qui s'explique notamment par nos investissements tout au long de l'année, dans l'équipe mais aussi dans le développement de La Presse Libre.

Nous avons aussi continué à renforcer notre base d'abonnés, qui représentait près de 30 % de nos revenus en 2016, une tendance toujours à la hausse. Le reste est partagé entre nos espaces publicitaires, nos différents comparateurs et services d'affiliation, notamment proposés sur le site à travers notre section Bons plans, toujours séparée du rédactionnel et désactivable.

Mais à compter de cette année, des choix légèrement différents se profilent et vont réclamer une adaptation. M6 Web, qui était notre partenaire sur Prix du Net, a cessé son activité auprès des sites tiers pendant l'été. Nous avons eu un choix à faire : développer ou non un nouveau comparateur de prix.

Nous avons décidé de mettre pour le moment fin au service, afin de rester concentrés sur d'autres projets. De manière plus générale, comme annoncé avant l'été, notre volonté est de dépendre de manière croissante des lecteurs pour notre financement, que ce soit à travers les abonnements ou les dons. Ce, afin de ne plus avoir à développer constamment de nouveaux services externes.

Pour nous soutenir : les dons défiscalisés et les abonnements

Notre chiffre d'affaires va donc baisser pour l'année 2017, accompagné d'une situation financière plus compliquée pendant cette phase de transition. Nous avons néanmoins de la trésorerie devant nous pour assurer notre fonctionnement même en cas de coup dur.

Pour nous soutenir, vous avez comme toujours deux solutions principales : vous abonner au site et/ou effectuer un don défiscalisable à travers le service J'aime l'info. En pratique, cela concerne 66 % du montant du don pour l’impôt sur le revenu, dans la limite de 20 % du revenu imposable (Art 200 du CGI).

Pour les entreprises, la réduction d'impôt est égale à 60 % du montant du don (IR ou IS) dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires (Art 238 bis du CGI). Ces dernières peuvent nous contacter via une adresse prévue à cet effet :

La Presse Libre : notre pari sur l'avenir

Si nous voulons continuer à renforcer notre équipe technique, c'est désormais pour la mettre à disposition d'autres éditeurs et de projets communs comme La Presse Libre que nous avons financé et développé en interne avece le soutien de nos différents partenaires.

Un pari réussi puisqu'après le lancement l'année dernière, nous avons ajouté Alternatives Économiques dans le courant de l'année et annoncé le soutien de Mediapart au projet le mois dernier. C'est d'ailleurs principalement grâce au site que nous dépassons aujourd'hui les 9 000 abonnés :

#LeBrief, Flock, HTTPS, charte déontologique : une année de nouveautés

Sur le terrain de l'évolution du site, l'année passée a été plutôt chargée. Pendant cette période, nous avons activé HTTPS par défaut sur l'ensemble du site et mis en ligne la v6.1 qui a apporté un premier lot de nouveautés, puis d'autres améliorations peu avant l'été (voir ici et là) en plus de la mise en place un abonnement pour les lecteurs à faibles revenus.

Nous avons également publié notre nouvelle charte éthique et déontologique, annoncé le soutien à des projets tiers qui protègent vos données et votre vie privée, mais aussi commencé à travailler avec Flock, qui propose une chronique publiée dans nos colonnes chaque samedi.

Mais l'un de nos plus gros travaux a été le lancement du format #LeBrief qui a été revu à la rentrée. Quelques ajustements ont déjà été effectués et nous avons ajouté un calendrier pour naviguer entre les différentes éditions. Nous allons rapidement ajouter quelques éléments demandés, comme la possibilité de signaler une erreur mais aussi revoir la diffusion par email qui n'était pas totalement adapté en l'état actuel du format. Elle reprendra donc sous peu.

Un menu principal retravaillé et plus complet

Aujourd'hui, nous mettons en place un nouveau menu principal. Il vous permettra de naviguer dans nos dernières publications, catégorie par catégorie. Vous y trouverez également les derniers articles diffusés en accès libre :

Les différentes éditions du brief y sont aussi présentes, de même que les dernières publications de cette section selon leur catégorie. Bientôt, vous pourrez également obtenir une édition du Brief filtrée par catégorie d'un simple clic.

Si ce sont plutôt les bons plans du site ou nos différents services qui vous intéressent, tout y sera également, avec les dernières publications du forum, des raccourcis vers certaines sections de celui-ci, la liste des bons plans les plus populaires, des raccourcis vers nos comptes sur les réseaux sociaux, etc.

Des pages dédiées à certains formats de contenu

Enfin, certaines de nos publications sont désormais regroupées à travers des pages thématiques qui viennent compléter celles mises en place pour les salons comme le CES, le Computex ou le MWC.

Ce choix consacre la reprise de la publication de nos dossiers en plusieurs parties, de tests, de guides pratiques et autres tutoriels destinés à faciliter la vie du lecteur. Pour cela, vous trouverez désormais des pages dédiées regroupant tous les articles concernés. Celles-ci sont encore en cours de finalisation, mais tout devrait être prêt dans le courant de la semaine :

Dans le cas de la partie logicielle, cela constitue la première brique d'un travail de fond plus global sur le sujet, qui est toujours en cours et dont nous vous reparlerons au début de l'année prochaine.

De nouveaux goodies !

Pour finir, parlons un peu des goodies. En effet, nous avons lancé un premier pack au début de l'année qui a rencontré un certain succès. Nous avons donc décidé de proposer une seconde version qui sera mise en place sous peu et qui proposera plus d'éléments dédiés à votre sécurité dans l'environnement numérique.

Nous mettons également les dernières touche à notre boutique de goodies qui vous permettra de les acheter de manière séparée, et surtout d'avoir accès à des éditions spéciales sur lesquelles nous travaillons avec Flock. Là aussi, nous vous en dirons un peu plus très bientôt.