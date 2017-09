Le résultat de nos concours de l'été

Ces derniers mois, nous avons organisé deux concours. Et alors que la rentrée approche (et quelques surprises avec elle), la liste des gagnants est (enfin) dévoilée.

Peu avant l'été, nous vous proposions de gagner une console de nouvelle génération. Pour participer, il vous suffisait de vous connecter au site pendant une période précise... et c'est tout. Une manière pour nous de vous remercier pour votre fidélité sans avoir à récolter la moindre donnée personnelle vous concernant.

Deux gagnants ont été tirés au sort, l'un abonné, l'autre non. Ils ont tous deux été contactés afin de recevoir le modèle de leur choix dans les jours qui viennent :

Ascalon

Sébastien NICOD

Plus récemment, nous avons organisé un second concours vous permettant de gagner une édition dédicacée du livre de Tristan Nitot, Surveillance://. Là aussi deux gagnants ont été sélectionnés : l'un parmis les participants aux commentaires de l'actualité, l'autre via Twitter :

chouclent

@nesousx

Nous tenons au passage à nous excuser pour l'annonce tardive de ces gagnants. Et pour nous faire pardonner, nous avons décidé d'organiser un nouveau concours de rentrée. Et cette fois, promis, nous tiendrons les délais ;)