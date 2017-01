Testez l'abonnement Next INpact pendant 6 mois pour 6 euros

Pour bien commencer l'année, nous avons décidé de mettre en place une promotion sur notre offre d'abonnement, vous permettant d'en profiter six mois pour seulement 6 euros. L'occasion de tester notre service.

Alors que les soldes et l'année commencent, pourquoi ne pas prendre une bonne résolution et vous abonner à Next INpact ? Pour vous permettre de tester notre service Premium et l'accès à l'ensemble de nos articles, nous mettons en place une promotion : six mois d'accès pour 6 euros.

Comme d'habitude, elle est accessible à tous et vous permettra d'accéder à l'ensemble de nos articles sans publicité, à un flux RSS complet ou encore à notre fameux mode incognito. Vous disposerez aussi d'options de personnalisation supplémentaires, dans les paramètres du site comme dans les commentaires.

Un site, un modèle, plusieurs possibilités

Car nous pensons que l'internaute doit toujours avoir le choix. Un modèle économique ne doit pas reposer sur un seul élément, il doit être diversifié. En marge de nos engagements sur le terrain publicitaire, que nous renforçons chaque année, nous proposons depuis 2009 une offre Premium permettant à nos lecteurs de désactiver entièrement les publicités s'ils le souhaitent.

Depuis maintenant près de quatre ans, nous avons fait le choix de réserver certains de nos articles en priorité à nos abonnés, mais de les diffuser en accès libre au bout d'un mois maximum. Nous avons également introduit une réduction d'ancienneté pour ceux qui nous sont fidèles depuis plus d'un an.

Pour renforcer l'intérêt de l'offre de presse en ligne payante, notamment pour les acteurs indépendants, nous travaillons depuis plus d'un an, avec Arrêts sur images et Alternatives économiques, à la conception de notre initiative La Presse Libre qui est en ligne depuis cet été.

Si c'est un tel modèle qui vous semble le bon, vous avez donc divers moyens de nous soutenir, des dons aux abonnements, en passant par l'affichage de nos (rares) publicités.

Jusqu'à la fin de la semaine, vous aurez la possibilité de vous abonner pour une durée de six mois à travers un paiement unique de 6 euros. Une fois cette période terminée, l'abonnement continuera pour un tarif de 4 euros par mois, ou moins si vous disposez d'un bonus du fait de votre ancienneté.

Bien entendu, cette offre est sans engagement, et vous pourrez mettre fin à votre abonnement à tout moment, en ligne.

En cas de souci, désactivez votre bloqueur de publicité

Attention néanmoins, depuis peu certains lecteurs nous signalent des soucis pour s'abonner. Nous avons identifié la cause : de nouvelles règles mises en place par certaines listes qu'utilisent des bloqueurs de publicités (AdBlock, AdblockPlus, µBlock, etc.) qui coupent notamment l'accès à de nombreuses ressources du site, mais aussi de notre gestionnaire de compte et donc de l'espace d'abonnement.

Pour profiter de cette offfre ou même tout simplement vous abonner, vous devrez donc placer le site en liste blanche en attendant que cela soit éventuellement corrigé.