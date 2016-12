L'équipe de Next INpact vous souhaite une bonne année 2017 !

Chacun se prépare pour le réveillon de la Saint Sylvestre. Avant le fameux décompte, petit bilan de l'année qui vient de s'écouler et de celle qui nous attend.

2016 s'achève, enfin diront certains. Pour nous, c'est surtout la fin d'une année pleine de paris et de bonnes résolutions, avant de passer la seconde sur de nombreux points.

2016 : émergence de La Presse Libre

Vous le savez, les mois qui viennent de s'écouler étaient importants pour nous. Peu après la reconnaissance de notre statut IPG, nous avons mis en ligne la première version de l'un de nos projets de longue date : La Presse Libre. Et même après la phase de promotion qui a accompagné l'ouverture, vous êtes désormais plus de 2 000 à soutenir la presse en ligne à travers un abonnement unifié.

Le compteur continue de grimper de jour en jour. Vous serez bientôt 2500, puis 3000 ? Nous sommes en tous cas heureux de voir que notre intuition était la bonne. C'est d'ailleurs ce que nous avons pu vérifier à l'occasion de la 7e journée de la presse en ligne du SPIIL où la demande pour une telle solution commençait à se propager, tant chez les éditeurs que chez les abonnés.

En 2017 il nous faudra transformer l'essai, notamment en accueillant de nouveaux sites. Ce sera bien entendu le cas d'Alternatives économiques, mais aussi d'autres avec qui nous sommes actuellement en discussion. Nous aurons l'occasion d'en reparler.

Un renforcement constant de nos engagements

L'autre grande tendance de 2016 pour nous était le renforcement de nos engagements. Au niveau publicitaire déjà, puisque nous avons limité un peu plus les formats que nous acceptons sur le site. Mais aussi pour ce qui concerne nos pratiques de manière plus large.

Après le remplacement de Google Analytics par Piwik et la reconnaissance de Do Not Track, nous avons initié la migration vers HTTPS (qui est désormais terminée). En 2017, nous continuerons sur la même voie, notamment en évoquant de manière plus concrète nos engagements déontologiques.

Nous avons aussi ouvert un bug tracker public afin de permettre à chacun de participer à l'amélioration du site, et mis en place un premier aperçu de la nouvelle version mobile. Celle-ci permet depuis quelques mois de s'abonner, un processus qui sera très largement simplifié dans les mois qui viennent.

Plus de dossiers, Premium ou non. Nos colonnes ne sont toujours pas à vendre

L'année qui débute sera surtout celle de changements au niveau de nos contenus. Nous avons déjà évoqué la réorganisation à venir de notre section « Logiciel », mais certains auront déjà remarqué que nous avons commencé à mettre en place des dossiers au long cours ces derniers mois : sur les nouveaux modèles économiques de la presse, la gestion des mots de passe ou l'évolution du marché des podcasts. S'ils viennent renforcer notre offre de contenu Premium, ce n'est pas systématique.

En effet, nous avons initié pendant les fêtes un grand dossier sur le chiffrement que nous avons décidé de laisser en accès libre. Un choix que nous avons aussi fait concernant nos analyses sur le fichier TES, notre couverture des Primaires et de la Présidentielle ou pour l'ensemble de nos contenus réservés aux abonnés après une durée d'un mois.

Car même si nous militons pour une presse plurielle qui mise sur des modèles économiques plus sains pour assurer sa rentabilité, notre motivation profonde reste d'informer l'ensemble de nos lecteurs, de leur donner les clés d'un monde numérique parfois complexe. Et de continuer à le faire loin du contenu sponsorisé et autres « influence à vendre ».

Car notre rôle est d'aider à décortiquer les rouages de la communication, pas de chercher à l'accompagner.

Salons et thématiques

Depuis l'année dernière, nous avons décidé de couvrir (sans le soutien de marques ou de constructeurs) trois salons principaux du secteur : le CES, le MWC et le Computex. Nous tenterons d'aller plus loin cette année. Mais surtout, nous allons généraliser l'utilisation des thématiques qui regroupent les contenus que nous publions.

Nous avons pu remarquer que cette forme était plutôt plébiscitée par nos lecteurs, et bien que nous en explorons aussi d'autres, de telles initiatives vont se généraliser. Que ce soit pour nos dossiers ou les grands thèmes que nous suivons tout au long de l'année, vous devriez avoir très bientôt de bien meilleures manières de suivre ce que nous publions.

David et Sébastien sont d'ailleurs actuellement en route pour Las Vegas, afin de parcourir les 230 000 m² du CES pour vous rapporter le meilleur de ce qu'ils auront déniché sur place.

Bonne année !

Une fois encore, nous ne pouvons que vous remercier pour votre soutien, quelle qu'en soit la forme. Que ce soit à travers votre simple habitude de venir nous consulter au quotidien, votre abonnement ou vos dons, ils nous permettent de continuer à participer à ce beau projet de média INdépendant qu'est Next INpact, initié par Christophe il y a 15 ans.

Si les contraintes qui sont les nôtres ne sont pas toujours celles avec lesquelles il est le plus facile de composer, voir votre engagement s'exprimer dans nos commentaires, à travers vos abonnements et vos dons ou même dans votre volonté de recevoir au plus vite votre tasse Next INpact nous fait chaud au cœur.

Toute l'équipe vous souhaite donc une très bonne année 2017 !