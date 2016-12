L'équipe de Next INpact vous souhaite un joyeux réveillon de Noël 2016 !

L'ensemble de l'équipe de Next INpact vous souhaite un excellent réveillon de Noël, alors que nous nous préparons à rentrer dans une année 2017 qui sera marquée par de grands changements.

Alors qu'une année difficile se termine, notamment dans le domaine du numérique, il est temps de se reposer un peu et de profiter de la période des fêtes, tout du moins pour certains d'entre vous. Beaucoup sont déjà en pleine période de vacances (scolaires ou non), et c'est l'occasion de se retrouver en famille afin de découvrir tous les gadgets high-tech qui ne manqueront pas de se multiplier sous le sapin pendant la nuit.

L'ensemble de l'équipe vous souhaite un joyeux réveillon de Noël ainsi que de très bonnes fêtes. Comme toujours, nous restons sur le pont, afin de vous tenir informés bien qu'une partie d'entre nous en profite pour prendre un peu de repos afin d'être au top dès les premiers jours de janvier, que ce soit pour le CES ou les soldes. De nombreuses surprises seront encore à la clef pour cette année qui sera notamment sous le signe des élections.

N'hésitez pas à aller vous détendre sur LIDD.fr entre deux plats dans les jours qui viennent. Vous pourrez aussi partager avec la communauté les cadeaux qui vous auront marqué, pendant que l'on aura l'occasion de voir apparaître les habituels marronniers sur la revente de cadeaux. Et si c'est un drone, n'oubliez pas de lire notre petit guide in-di-spen-sable !

Joyeux Noël à tous !