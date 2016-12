La version HTTPS de Next INpact est désormais activée par défaut

Nous l'avions annoncé au début de l'année, c'est désormais le cas : l'ensemble de Next INpact est désormais accessible via HTTPS, que vous soyez abonné ou non.

L'année dernière, nous avions annoncé toute une série de mesures afin de renforcer nos engagements sur le terrain de la sécurité et du respect de la vie privée : gestion de Do Not Track, mise en place de Piwik plutôt que Google Analytics, refus du tracking publicitaire et activation du HTTPS pour tous.

Ce dernier point aura été le plus long à être mis en place entièrement, en raison d'un retard sur l'un de nos projets dont nous reparlerons de manière plus précise en 2017. Et si nous proposons HTTPS depuis quelques années déjà sur notre procédure de connexion, notre interface de gestion du compte et sur nos différents services (comme LOI, PDN et TLF), nous avons dû y aller de manière progressive pour le reste du site.

Ainsi, seuls les abonnés Premium avaient dans un premier temps accès à la redirection HTTPS. En février, elle était activée par défaut pour tous les utilisateurs sur notre version mobile. Désormais, c'est le cas sur l'ensemble du site, qui passe ainsi à HTTP/2 de manière globale, quel que soit votre statut. Nos flux RSS sont déjà à jour.

Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous le faire savoir en passant par le formulaire de contact de l'équipe technique ou notre bug tracker public (plutôt que les commentaires).