De plus en plus de projets d'attentats préparés par des mineurs sur des messageries et jeux en ligne

« Plus de la moitié des mis en cause dans des procédures terroristes depuis janvier 2023 ont moins de 18 ans », relève RTL dans une enquête. Nos confrères ajoutent que « la propagande jihadiste est de retour en force sur les réseaux et attire de nouveau des mineurs dans ses filets ».

Dix jeunes de 14 à 18 ans ont en effet été mis en examen pour association de malfaiteur terroriste criminelle depuis début 2023, d’après le parquet national antiterroriste (PNAT). De plus, les trois attentats évités cette année impliquent tous des mineurs, dont deux enfants de réfugiés tchétchènes. Un phénomène qui étonne d'autant plus la DGSI qu'ils étaient encore très jeunes au moment de la défaite de l’État islamique (EI) en Syrie en 2019, qui avait durablement affaibli la capacité d’embrigadement de l'organisation jihadiste. « Il y a une nouvelle génération, ce qui est assez logique », confirme à RTL une source au sein des services de renseignement, évoquant « un effet galvanisant des succès des groupes djihadistes en Afrique et des talibans en Afghanistan, et des discours d’atmosphère extrêmement hostiles à la France et à la République » : « La jihadosphère connaît un dynamisme certain depuis un an et demi, notamment la jihadosphère russophone qui touche plus particulièrement les jeunes d’origine tchétchène en France. »