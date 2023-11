Atlassian Confluence Server et Data Center victimes d'une faille critique activement exploitée

Atlassian n'est pas forcément connue du grand public, mais cette entreprise australienne commercialise des produits largement utilisés dans le monde professionnel. On la connait notamment pour Jira et surtout Trello.

Or, un petit vent de panique souffle actuellement chez Atlassian et une partie de sa clientèle. Confluence Data Center et Confluence Server, deux produits centrés sur la collaboration, le travail en équipe, la mise en commun, l’organisation et le wiki, sont en effet au centre de l'attention. Cette solution, labellisée simplement Confluence, peut être utilisée dans le cloud d’Atlassian ou sur site. Et justement, les versions sur site sont percées d’une importante faille qu’il est urgent de colmater par une mise à jour.

Cette faille, estampillée CVE-2023-22518, a été révélée il y a une semaine, accompagnée de mises à jour pour les produits concernés. Cependant, dans les jours qui ont suivi, la brèche a été examinée de près par plusieurs chercheurs, et les détails ont commencé à affluer. Il n’a pas fallu longtemps pour que les premières exploitations voient le jour. Dès ce week-end, plusieurs entreprises en faisaient les frais. Or, la faille est simple à exploiter et permet beaucoup.

Une faille critique