QNAP corrige des failles critiques sur QTS 4.2 à 5.1, QuTS Hero et QuTScloud

QNAP vient de publier des correctifs pour pas moins de quatre failles de sécurités, dont deux critiques – avec des scores de 9.0 et 9.8 sur 10 tout de même – sur ses systèmes d’exploitation QTS, QuTS hero et QuTScloud. L’heure des mises à jour a sonné, si ce n’est pas déjà fait.

Ce week-end, le fabricant de NAS a publié des bulletins d’alerte pour plusieurs briques logicielles importantes de ses NAS, notamment ses systèmes d’exploitation maison basés sur QTS.

Une première faille critique pour QTS

La première est identifiée CVE-2023-23369 et est critique, avec un score de 9.0 sur 10. Il faut dire qu’elle est particulièrement grave puisqu’elle permet « à des attaquants d'exécuter des commandes à distance, via le réseau ». Le fabricant remercie Eqqie de l’avoir signalée.

Toutes les versions récentes de QTS sont affectées, de la 4.2 à là 5.1 (sauf les 4.5 et 5.0 qui ont droit à un autre bulletin, nous y reviendrons juste après). Des mises à jour sont disponibles pour l’ensemble des moutures impactées. Dans le cas de la 5.1 par exemple, il faut être en QTS 5.1.0.2399 build 20230515 au moins.

D’autres composants sont touchés, comme la Multimedia Console 1.4 et 2.1, ainsi que l’add-on Media Streaming 500.0 et 500.1.

Une seconde encore plus critique car « AC:H »

QNAP a également publié un second bulletin de sécurité, portant cette fois sur le CVE-2023-23368 (avec des remerciements pour CataLpa of Hatlab), avec exactement les mêmes risques et donc les mêmes conséquences. Le score grimpe cependant à 9.8 sur 10… d’où vient cette différence ?