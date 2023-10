L’Intérieur muscle le fichier des personnes recherchées

Avec près de 600 000 personnes, le Fichier des personnes recherchées (FPR) est l’un des fichiers de police les plus utilisés. Une importante modification du décret qui l’encadre est parue mercredi matin au journal officiel : extension des données recueillies, des motifs de fichage et ouverture à la reconnaissance faciale.

Du fait des fameuses « Fiches S », le FPR est devenu l’un des fichiers les plus connus de France. C’est aussi l’un des plus couramment utilisés par les forces de l’ordre, du fait de la diversité des 600 000 personnes (580 000 en 2019, chiffre le plus récent d'après la CNIL) qui y sont fichées.

On y trouve les personnes recherchées par la justice (fiche « J »), les mineurs fugueurs (« M »), les évadés (« V »), et plusieurs catégories de personnes intéressant la police comme les personnes soumises à contrôle judiciaires (« CJ »), ceux dont le permis de conduire est retiré (« G »), les étrangers menacés d’expulsion (« TE »), ou les aliénés (« AL »).

La catégorie reine est évidemment la fiche « S » (pour « sûreté de l'État »), qui fait beaucoup parler d’elle depuis 2015. Avec cette fiche S, les contrôles lambdas de police peuvent nourrir le travail des services, en renseignant sur le parcours de la personne, mais également les personnes présentes avec elle lors du contrôle, ou ses éventuelles sorties du territoire.

Un fichier que la CNIL trouvait déjà « fort hétérogène » en 2010, alors qu’il n’a cessé de s’élargir depuis. D’autant que le FPR est interconnecté avec pas moins de 22 autres fichiers (PNR, PARAFE, FIJAISV,…). Cela explique pourquoi le FPR est consulté chaque jour plusieurs centaines de milliers de fois.

Un fichier bénéficiant d'un accès élargi