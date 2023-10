Plus de la moitié des techniciens qui devaient réparer un terminal en ont profité pour fouiller dedans

Des journalistes de CBC News ont découvert que 9 des 16 techniciens à qui ils avaient confié leurs téléphones et ordinateurs portables afin de les réparer en ont profité pour accéder aux photos intimes et informations privées qu'ils contenaient. Bien évidemment, la réparation ne justifiait aucunement de fouiller dans les données personnelles. L'un d'entre eux a même copié des photos sur une clef USB. Sur Android, un mode réparation se prépare enfin.

Nos confrères avaient pris soin de truffer les terminaux de fausses informations personnelles, ainsi que de selfies intimes de deux modèles (un homme et une femme). Ils y avaient également installé un « logiciel de journalisation », afin de tester l'honnêteté des techniciens, travaillant dans de petites boutiques indépendantes, des franchises, voire de grandes chaînes nationales.

Un des techniciens a profité de la réparation pour scroller le profil Facebook qui y avait été créé, et consulter les photos qui y étaient stockées. Contacté, son employeur a qualifié son comportement d'« inacceptable » et l'a licencié. Il a aussi profité de l'occasion pour renforcer la formation de ses employés en matière de confidentialité et de sécurité des données.

Un autre technicien, qui avait parcouru plusieurs dossiers de photos, y compris ceux portant des noms comme « Bikinis » ou « lingeries de nuit », avait également pris soin d'effacer le fait qu'il avait ouvert et consulté l'une des photos intimes.

Un troisième a de son côté consulté l'historique du navigateur, puis copié toutes les photos de l'ordinateur portable sur sa propre clé USB. Contacté, son employeur a rétorqué qu'il s'agissait d'un « événement isolé », précisant que le technicien avait « fait l'objet de mesures disciplinaires ». De plus, ses employés ont depuis dû suivre « un cours de recyclage sur la façon de protéger les informations personnelles des clients lors du diagnostic et de la réparation des appareils électroniques ».

Un mode réparation arrive sur Android 14

Hassan Khan conseille, avant de déposer ses terminaux en réparation, de chiffrer ses données personnelles, voire d'effectuer un « factory reset » (après avoir sauvegardé ses données). A minima de créer un « compte invité », utilisant un mot de passe différent afin de ne pas risquer d'exposer ses données. Les risques sont réels et les options peu nombreuses dans ce genre de situation.

Sur Twitter/X, Mishaal Rahman (habitué à décortiquer le code source d’Android) explique que « la prise en charge native du mode réparation » arrive (enfin ?) sur Android 14. Le but est de « crée un environnement sécurisé pour protéger la vie privée de l'utilisateur lorsque l'appareil est en cours de réparation », sans avoir besoin d’effacer l’intégralité de ses données. Une fonctionnalité simple, dont se demande d’ailleurs pourquoi elle n’a pas été mise en place avant.

Samsung par exemple n’a pas attendu et propose un mode maintenance (disponible avec la surcouche maison One UI 5.0) afin de « protéger les données et les informations personnelles stockées dans votre smartphone ou dans votre tablette lorsque votre appareil est en cours de réparation ».

Par défaut, chez Apple et Google (pour les Pixel), il est demandé aux clients de sauvegarder leur compte et de procéder à une restauration des paramètres d'usine avant d’envoyer le téléphone. Google précise même que « si votre téléphone ne s'allume pas ou s'il n'a pas été réinitialisé, le prestataire le réinitialisera avant la réparation ».