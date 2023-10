OnlyOffice 7.5 a son propre éditeur PDF et renforce ses applications

OnlyOffice, qui gagne progressivement en visibilité, est disponible en version 7.5. La suite bureautique propose un nombre important de nouveautés, parmi lesquelles un nouvel éditeur PDF, des coupures de mots automatiques dans le traitement de texte ou encore l’affichage des relations entre formules et cellules.

Nous avons parlé plusieurs fois d’OnlyOffice, dont la première fois en 2020, lors d’une prise en main. Nous notions alors un soin particulier porté à l’interface et une orientation différente de LibreOffice, OnlyOffice se tournant plus volontiers vers les entreprises. La version 7.0, sortie en janvier 2022, avait amené de nombreuses nouveautés, que nous avions décortiquées. Elle reste à ce jour open source, sous licence AGPL 3.0.

L’entreprise qui se tient derrière le produit se nomme Ascensio System et est basée en Lettonie. Elle commercialise notamment des offres intégrées et hébergées (SaaS) de sa suite, accompagnées de plusieurs autres services, notamment la messagerie, la visioconférence, le stockage des données, etc. L’offre commerciale Workspace est présente chez d’autres fournisseurs, comme la place de marché d’OVHcloud.

La mouture 7.5 est l’occasion de revenir sur la suite bureautique, qui existe pour rappel en plusieurs versions, dont une collaborative que l’on peut héberger « soi-même » (quand on dispose de l’infrastructure adaptée). Les nouveautés sont significatives et renforcent la concurrence avec LibreOffice qui, même s’il ne s’agit pas tout à fait du même créneau, est présente dans pratiquement chaque distribution Linux.

OnlyOffice a son propre éditeur de PDF