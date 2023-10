Hubert Reeves est mort, l’Univers en deuil

Il avait d’ailleurs poussé un cri d’alarme il y a quelques années : « Nous sommes en train de vivre un anéantissement biologique, une extinction de masse des animaux [...]. Nous avons déjà éliminé la moitié des espèces vivantes. Ça correspond à ce qu'on appelle une extinction de masse. La sixième depuis un milliard d'années, mais la plus grave, car la plus rapide. Auparavant, cela prenait des milliers d'années, maintenant, c'est des décennies. La vie peut s'adapter, mais pas à cette vitesse ».

Depuis plusieurs années, il s’était fortement investi dans les combats autour de l’écologie. Il était en effet président de l’association Humanité et Biodiversité (ex-Ligue ROC) entre 2001 et 2015, puis président d’honneur.

Pour ceux qui voudraient tout de même retracer sa longue carrière, Wikipédia propose une longue page et il possède aussi un site personnel officiel avec « une biographie et une bibliographie , la présentation des spectacles audiovisuels, les textes des chroniques diffusées hebdomadairement sur plusieurs médias », etc.

« Il a notamment été conseiller scientifique de la NASA entre 1960 et 1964, avant de devenir directeur de recherche au CNRS en 1965. Au sein du Service d'astrophysique de Saclay, il a mené ses recherches sur les débuts de l'Univers, les origines des éléments chimiques et l'origine du Système solaire. Tout au long de sa carrière, il a également mené de nombreux travaux de vulgarisation scientifique. En septembre 2016, il a été nommé président d'honneur de la nouvelle Agence française pour la biodiversité ».

Les hommages sont déjà nombreux et vont sans aucun doute continuer d’affluer durant le week-end. « Merci pour tout ce que tu as fait. Tu as rendu cette petite planète perdue dans l'Univers plus agréable », explique Éric Lagadec sur Twitter. Étienne Klein lui rend hommage à travers un des livres qu’il a écrit, Patience dans l’Azur : il « a changé le cours de mon existence. Plus tard, Hubert Reeves, maître pédagogue, est devenu un ami. Sa vie se prolonge désormais hors d’elle-même. Qu’il repose en paix ». « Les poussières d'étoiles perdent de leur éclat aujourd'hui. Je resterai très honorée d'avoir pu croiser sa route... », lâche Florence Porcel.

Le CNRS aussi lui rend hommage, avec un extrait d’une vidéo de 2013. L’occasion de revoir son visage emblématique et d’entendre sa voix, tout aussi caractéristique. Signalons enfin la superbe image choisie par nos confrères du Monde pour illustrer leur article.