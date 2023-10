TOO (Tixeo, Oodrive et Olvid) : ambitions de la suite collaborative « sécurisée et souveraine »

TOO, la suite collaborative sécurisée avec la visioconférence de Tixeo, le partage de fichier d’Oodrive et la messagerie instantanée d’Olvid, avance. Une démonstration de faisabilité est déjà disponible, nous affirme Oodrive, qui nous explique ses attentes et ambitions pour les mois et années à venir.

TOO, pour Tixeo, Oodrive et Olvid

Il y a un peu plus d’un an, Tixeo, Oodrive et Olvid (trois sociétés françaises) s’associaient pour lancer un « projet inédit incarné par trois acteurs français majeurs de l’hyper-sécurisation de données ». Chacun apporte sa pierre à l’édifice, avec respectivement la visioconférence, le partage de fichier et la messagerie instantanée.

« L’objectif n’est pas de se substituer systématiquement aux offres déjà en place, telles que celles de Microsoft ou Google, mais de les compléter en proposant une alternative fiable pour assurer la protection et la confidentialité totale des données sensibles », expliquait le co-fondateur d’Olvid. Un MVP (produit minimum viable) devait arriver dans les six mois et une « première version de l’offre cloud de confiance pour le second trimestre 2023 ».

Qu’en est-il aujourd’hui alors que 2023 approche de sa fin ? Nous avons posé la question à Oodrive à l’occasion des Assises de la cybersécurité à Monaco. La société revient sur positionnement, qui consiste notamment à ne « prendre que les acteurs reconnus par l’ANSSI ».

Du PoC au produit final, la route est longue