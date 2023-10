Deux sociologues analysent la médiatisation de l'intelligence artificielle sur 20 ans

En 20 ans, le traitement de l'IA dans les médias a bien évolué. Deux sociologues ont étudié plus de 35 000 articles de presse, neuf rapports publics publiés pendant cette période et interrogé des acteurs du débat public pour analyser cette évolution du regard médiatique sur le sujet.

Depuis un an et la mise en ligne de ChatGPT par OpenAI, l'intelligence artificielle est partout dans les médias, que ça soit dans les rubriques économiques, sciences où même société. Mais il n'en a pas toujours été ainsi.

Les sociologues Anne Bellon (Université de Technologie de Compiègne, UTC) et Julia Velkovska (Orange Labs et École des Hautes Études en Sciences Sociales) ont épluché 20 ans de presse française et de rapports publics et interviewé des acteurs du débat (11 scientifiques, 1 expert institutionnel et 4 journalistes) pour analyser l'évolution du traitement de l'IA dans la sphère publique entre 2000 et 2019.

Alors que cette fourchette n'inclue pas la période récente qui a vu arriver les outils basés sur les grands modèles de langage, elles y observent déjà une « percée spectaculaire dans l'espace public ». Les deux chercheuses ont publié un article dans la revue scientifique Réseaux qui rend compte de leur enquête.

AlphaGo, une rupture plus médiatique que scientifique